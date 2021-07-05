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Giriş Tarihi: 6.7.2021 00:52

1 haftada 63 operasyon: 12 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
1 haftada 63 operasyon: 12 tutuklama

Kocaeli  Valiliği, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait  rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada, Kocaeli’nde 1 haftada 63 operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlarda 12 kişinin tutuklandığı öğrenildi

Kocaeli'nde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 28 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında 63 ayrı operasyon ve çalışma gerçekleştirdiği ve bu çalışmalarda 86 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 69'nun ifadesi sonrası servbest kaldığı, 12 kişinin tutuklandığı ve 5 kişininde adli kontrol ile serbest kaldığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada düzenlenen operasyon ve çalışmalarda gerçekleştirilen aramalarda, 183 gram Esrar, 700 gram Bonzai, 90 gram Metamfetamin, 44 sentetik ecza, 16 kök hint keneviri ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 695 TL para, 1 Tabanca, 43 fişek ve 1 Hassas terazi ele geçirildiği belirtildi.

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1 haftada 63 operasyon: 12 tutuklama
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