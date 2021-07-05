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Giriş Tarihi: 5.7.2021 17:32

126 saatlik kayıt izlendi şüpheli yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
126 saatlik kayıt izlendi şüpheli yakalandı

Muğla'nın ilçelerinden Fethiye’nin Yeşilüzümlü Mahallesinde, bir otomobilden 7 bin TL paranın çalındığı ihbarı üzerine, Jandarma ekipleri, 27 farklı kameranın 126 saatlik kayıtlarını inceledi. Bunun sonucunda, olayı gerçekleştirenin şüpheli Y.A. olduğu tespit edildi. Y.A. bir inşaatta yakalanarak gözaltına alındı.

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11 Haziran 2021 günü saat 07.00 sıralarında Turgay İçöz'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisindeki 7bin TL paranın çalındığı ihbar edildi. Bunun üzerine Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığınca, çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Üzümlü Jandarma ekipleri tarafından çevre araştırması yapıldı. 27 farklı kamera kayıtlarının 126 saatlik incelendi. Olayı gerçekleştiren şahsın Y.A. olduğu tespit edildi. JABS ve KAFES/KEP programından faydalanılarak yapılan araştırmada, Y.A. isimli şahıs Faralya Mahallesinde boş bir inşaatta yapılan operasyon ile yakalandı. Y.A.'nın gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldığı örenildi.

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126 saatlik kayıt izlendi şüpheli yakalandı
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