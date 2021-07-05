126 saatlik kayıt izlendi şüpheli yakalandı

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11 Haziran 2021 günü saat 07.00 sıralarında Turgay İçöz'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisindeki 7bin TL paranın çalındığı ihbar edildi. Bunun üzerine Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığınca, çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Üzümlü Jandarma ekipleri tarafından çevre araştırması yapıldı. 27 farklı kamera kayıtlarının 126 saatlik incelendi. Olayı gerçekleştiren şahsın Y.A. olduğu tespit edildi. JABS ve KAFES/KEP programından faydalanılarak yapılan araştırmada, Y.A. isimli şahıs Faralya Mahallesinde boş bir inşaatta yapılan operasyon ile yakalandı. Y.A.'nın gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldığı örenildi.