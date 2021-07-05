Hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz koronavirüs aşısı, uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı ile ilgilili merak edilenleri kamuoyuna açıkladı. Bakan Koca, 3. doz aşı ne zaman yapılmalı ve kimler üçüncü doz aşı olabilir konularına netlik kazandırdı. Bu noktada, 3. doz aşı ne zaman olunmalı ve hangi aşı tercih edilmeli sorularının cevapları merak konusu oldu. Öte yandan, Sinovac olanlar Biontech yaptırabilir mi sorusu da yoğun olarak araştırılıyor. İşte koronavirüsle mücadelede elde edilen başarının korunması adına yapılması uzun süredir Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve başvuruları resmen başlayan 3. doz aşıyla ilgili önemli detaylar...
Üçüncü doz aşı süreciyle ilgili merak edilenler şöyle:
HATIRLATMA DOZU: Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.
İKİNCİ DOZDAN SONRA 3 AY: Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başladı. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak. Bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak.
ÜÇÜNCÜ DOZDA AŞI TERCİHİ: Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi. Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.
Hangi aşıyı olmuş olursa olsun hatırlatma dozunda diğer bir markanın tercih edilebileceğine ilişkin merak da böylece giderilmiş oldu.
RANDEVU ALINACAK: Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.