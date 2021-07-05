8 yaşındaki çocuğu yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle daire alevlere teslim oldu. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bu sırada içeride küçük bir çocuğun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçen vatandaşlar, yanan dairenin içine girerek 8 yaşındaki B.A.'yı alevlerin içerisinden kurtardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk, bölgeye sevk edilen ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Hastanede tedaviye alınan B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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