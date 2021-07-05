Adana'da şerit faciası: Küçük Samet'in ölümüne neden oldular!

Baba Gürkan Demir, kazadan sonra 1 çocuğunun hayatını kaybettiğini kardeşinin, eşinin ve 3 çocuğunun yaralandığını, eşinin de hamile olduğunu belirterek, "Bu kazaya sebep olanlar bir sağlık çalışanı. Ben beklerdim ki kazadan sonra durup benim aileme yardım etsinler. Ancak onlar güvenlik kameralarında da görüldüğü gibi başkaları yardıma koşarken onlar olay yerinden kaçıyor. Ve daha sonra da polis bulana kadar teslim olmadılar. Bizi arayıp bir başsağlığı bile dilemediler. Ben kazadan sonra gelip başsağlığı dileseler şikayetçi bile olmazdım. Ancak bir sağlık çalışanı olmalarına rağmen kazadan sonra kaçmalarına çok üzüldüm. Sürücü tutuklandı ancak yanındaki şahsın da hatalı olduğunu, onun da tutuklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.