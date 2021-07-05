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Giriş Tarihi: 5.7.2021 14:33 Son Güncelleme: 5.7.2021 14:33

Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor: Milyon eurolarla sırra kadem bastı!

AA
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor: Milyon eurolarla sırra kadem bastı!

Almanya'nın Bremen kentindeki bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan'ın 8 milyon avro çaldığı iddiasıyla ülke çapında arandığı bildirildi. Polis, bölge sakinlerinden yardım istedi...

Loomis isimli şirkette çalışan Gündoğan'ın 21 Mayıs'ta kaybolan paranın ardından kayıplara karıştığını belirten polis, geçen bu sürede yakalanamayan şüphelinin yerinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

Paketlenmiş banknotları, ATM'lere takılacak para kutularına yerleştirmekle görevli Gündoğan'ın bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü.

Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı.

Polis yetkilileri Gündoğan'ın bulunması için halktan yardım istedi.

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Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor: Milyon eurolarla sırra kadem bastı!
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