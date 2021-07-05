Antalya’daki ölümün raporuna itiraz: İntihar değil cinayet!



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu dosyayı, yeni bir rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan yazıda, bıçak darbelerinin olduğu bölgeler, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanması istendi.



Bu kadar bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiladeri ile bir müddet konuşması ve ardından eşinin gelmesi üzerine aniden hareketlenerek kendisini aşağıya atması yönündeki iddianın da irdelenmesi istenen yazıda, şöyle denildi:



"Bu kadar bıçak darbesi alan birinin söz konusu bıçak darbelerinin niteliği de dikkate alındığında bir adım dahi olsa yürüyerek kendisini yüksekten atlamak sureti ile intiharının mümkün olup olmadığının belirlenmesini talep ediyoruz. Ayrıca, maktulün meydana gelen bıçak darbeleri sonucu mu, yoksa yüksekten düştükten sonra mı ölüp ölmediği hususunun irdelenmesi acele olarak Cumhuriyet savcılığımıza dosyanın aslı ile birlikte gönderilmesi rica olunur."