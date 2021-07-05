Araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu? Yeni araştırma görevlisi (akademisyen) maaşları ne kadar, kaç TL zamlandı?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber geldi. Maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 5.45; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam hakkı elde etti. Bu gelişme ile beraber yeni araştırma görevlisi maaşları da araştırılmaya başlandı. Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte, 2021 yeni araştırma görevlisi maaşı ve zam oranı