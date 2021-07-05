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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Aşk mesajlarını görünce öldürdüm

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aşk mesajlarını görünce öldürdüm
İstanbul Büyükçekmece'de 21 Haziran gecesi Gökhan Denli ve yasak aşk yaşadığı evli ve bir çocuk annesi Adalet Bike'nin öldürülmeleri ile ilgili sır perdesi aralandı. 30 yaşındaki Gökhan Denli bıçaklandıktan sonra silahla öldürülmüş, Adalet Bike ise Jaguar marka bir otomobilde darp edilip bıçaklandıktan sonra üzerinden araçla geçilerek katledilmişti. Çifte cinayeti, Adalet Bike'nin kocası Mahmut Bike, kayınpederi ve iki kayınbiraderinin işlediği belirlendi. Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kardeşi Fırat B., Furkan Ö. ve Öznur Ö., Gayrettep Asayiş Şube Cinayet Masası ekiplerince Bahçelievler'de yakalandı. Cinayetleri itiraf ettiği belirtilen Mahmut Bike ilk ifadesinde, eşinin telefonunda aşk mesajlarını gördüğünü ve sevgilisiyle buluştuğu sırada olayı gerçekleştirdiğini anlattı. Bike, olayda kullandığı silahı da D-100 karayolunda bir yere attığını söyledi. Şüphelilerin 4'ü de tutuklandı.
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Aşk mesajlarını görünce öldürdüm
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