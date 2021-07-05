Ayşe Nazlı Kınacı'nın katili hakim karşısında: Boğazını sıktım pişman oldum!

Baba Altan Kınacı ise kızının 12 Şubat'ta evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kızım evden ayrıldıktan sonra Özlem isimli bir arkadaşının yanına gitmiş. Burada tartışma çıkmış. Evden çıkmış. Dışarıda T.Ö.İ . ile tanışmış. Kızım son olarak T.Ö.İ'nin telefonundan arkadaşı Özlem'e 'Beni gel al, korkuyorum' şeklinde mesaj atmış. Bunun üzerine, T.Ö.İ'yi aradım. 'Benim kızım senin numaradan arkadaşına mesaj atmış' dedim. 'Ben kendisini parkta gördüm. Bir derdi var mı diye sordum. O sırada benim telefonumu kullandı.' dedi. Ben de 'Allah razı olsun.' dedim. Ertesi gün Ürkmez Mahallesi'ne gittik. T.Ö.İ'yi aradım ve oturdukları parkta görüştük. Bana, 'Abi ben biraz yanında oturdum sonra arkadaşım gelecek diye ayrıldım.' dedi. 'Birlikte karakola gidelim, orada da anlat.' dedim. Birlikte karakola gittik. Aynı ifadeleri orada da kullandı. Hiç renk vermedi. Kendisinden şikayetçiyim."