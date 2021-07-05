Bakan Selçuk’tan velilere telafi eğitimi çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın surecinde ortaya çıkan öğrenme açıkları ile sosyal ve duygusal açıklar için bir fırsat oluştuğunu belirterek, velilerden çocuklarını telafi amaçlı yaz okulu mahiyetindeki faaliyetlere göndermelerini istedi.

Bakan Ziya Selçuk, Gaziantep'tin Şahinbey ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Lisesi'nde gerçekleştirilen 21 eğitim tesisinin resmi açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, çocukların dünyadaki akranlarıyla güzel bir yarış içerisinde belli bir noktaya gelmelerini arzuladıklarını, çalışmaları da bu yönde gerçekleştirdiklerini söyleyen Selçuk, "Mesleki eğitimi önemsiyoruz. Mesleki eğitimle ilgili sektör temsileriyle görüştük. Bizden istediklerinden yola çıkarak 12 maddede mesleki eğitimin kalkındırılması projesini hazırlamamızı beklediler ve 12 maddeyi sıraladılar. Bu 12 maddenin 11'i tamamlandı. Allah'ın izniyle, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin aldığı kararlarla ve arkadaşlarımızın aldığı kararlarla 11'i tamamlandı. 12'ncisi ise çok yakındır inşallah, sektörden beklenti anlamında ortaya konulan her şeyini yerine getirmiş ve daha da iyisini yapmak için yol almış olacağız" dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin dünya ölçeğinde başarılara attığı imzadan dolayı eğitim camiasına ve velilere teşekkür eden Bakan Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde yapılan "telafide ben de varım" çalışmasının çok büyük bir yankı bulduğunu, faaliyetlerin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığını söyledi.

"Telafi'de ben de varım" projesinin modelinin Gaziantep'te yapıldığını, daha sonra ise bütün Türkiye'ye uygulandığını ifade eden Selçuk, bu kapsamda kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyetlerinin olduğunu kaydetti.

Velilere de seslenen Bakan Selçuk, "Çocukların eğitimi bitmez, eğitimleri hayat boyu sürer, yaz boyu, yıl boyu sürer. Bu eğitim sadece bir akıl eğitimi değildir, bu eğitim vicdan eğitimiyle birleşmezse bütünsel insan oluşmaz, insan yarım kalır. Vicdan eğitimiyle idrak eğitiminin birlikte yol alması gerekiyor, tam da bu yüzden salgın durumunda ortaya çıkan öğrenme açıklarımız, sosyal duygusal açıklarımız için bir fırsat oluşmuş durumda. Lütfen çocuklarınızı mecazi olarak bir yaz okulu mahiyetinde olan 'telafide ben de varım' faaliyetlerine gönderin. Velilerimiz sadece telefonlarına bakarak nerede ne faaliyetin olduğunu rahatlıkla görebilirler, yaz boyunca çocuklarımız boş durmasın, canları sıkılmasın. Eğitimlerine hep beraber katkı verelim ki Gaziantep yücelsin, bu ülke yücelsin" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim kurumlarına bağlanarak toplu açılışı gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'a Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.