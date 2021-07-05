Başkan Ekinciden Türk Kızılay’a Kurban Bağışı

Viranşehir Türk Kızılay Şube Başkanı Abdülkerim Etli ve beraberindeki heyet Viranşehir belediyesine gelerek başkan Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Etli, organizasyonları hakkında Başkan Ekinci'ye bilgi verdi. Bunun üzerinde Başkan Ekinci ise Türk Kızılay Viranşehir Şubesine 4 kurban bağışta bulundu. Türk Kızılay'ın önemine değinen Başkan Ekinci, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir yetim varsa Türk Kızılay orada. Bu nedenle Türk Kızılay'ı sürekli desteklememiz gerekir. Kızılay'ı bu önemli organizasyon için tebrik ediyorum." dedi.

Türk Kızılay'ı Viranşehir Şube Başkanı Abdülkerim Etli de Başkan Ekinci'ye bağışı ve desteği için teşekkür etti.