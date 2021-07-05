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Giriş Tarihi: 6.7.2021 06:28 Son Güncelleme: 6.7.2021 06:31

Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu?

Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu?

İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl bayram arefesi 19 Temmuz’a denk gelirken tatil günlerinin kaç gün olacağı merak konusu oluyor. Çalışan ve öğrenci kesimi yakından ilgilen bayram tatili tarihlerinin 9 ya da 11 gün olması bekleniyor. Konuya yönelik Kabine Toplantısı’ndan karar çıkmazken gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatil tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Geçen sene Temmuz ayının sonunda başlayan ve dört gün boyunca devam eden bayram tatilinin bu sene artması bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu? İşte Kurban Bayramı tatil tarihleri 2021

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Mübarek kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil olurken bayram tatili tarihleri şöyle;

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ 2021

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2021 Kurban Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Konuya yönelik açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü 11 gün mü olacak, tatil günleri belli oldu mu?
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