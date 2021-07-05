Belediyeden çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 50 gün çalıştırıldıktan sonra işten çıkartılan 2 işçi Adana Büyükşehir Belediyesi önündeki Heykelli Park içerisinde oturma eylemi başlattı. İşten çıkarmanın yasak olduğu Ocak ayında işten çıkarıldıklarını iddia eden Ömer Temel, "Pandemi döneminde olduğumuzu işçi çıkartmanın yasak olduğunu söyledik. 'Şimdi çıkartıyoruz, 1 ay sonra tekrar işe başlatacağız' dediler. Ama 7 aydır oyalıyorlar" dedi.
7 AYDIR İŞSİZLER
İşçi Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2020 yılı Eylül ayında işe alındı. Temel ve Üçgiz, 2021 yılı Ocak ayına kadar toplamda 50 gün taşeron firma üzerinden çalıştırıldı. Pandemi döneminde olunmasına rağmen işlerine son verilen ve 1 ay sonra tekrar iş alınacakları söylenen iki işçi aradan 7 ay geçmesine rağmen işe alınmadı. Sürekli belediye yetkilileriyle görüşüp durumlarını soran iki mağdur, sonuç alamayınca Adana Büyükşehir Belediye Binası önünde önündeki Heykelli Park içerisinde oturma eylemi başlattı.
"TOPLAMDA 50 GÜN ÇALIŞTIK"
İşlerini geri isteyen işçiler Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz, oturma eylemi yaptıkları parkta basın açıklaması yaptı. Ömer Temel isimli işçi kendilerinin toplamda 50 gün çalıştırılıp işten çıkartıldıklarını belirterek, "Yerel seçimlerden bir yıl sonra belediyeye giderek işe ihtiyacımızın olduğunu söyledik. 5 ay sonra bizi işe aldılar. Eylül 2020 yılında Park Bahçeler Müdürlüğü'nde işe aldılar. Daha sonra taşerondan işe alındığımızı öğrendik. Sulama işine bizi verdiler. 1 ay sulama işinde çalıştık. Ardından 15 gün çalıştık. Arılık ayında da 5 gün çalıştık. Toplamda 50 gün çalıştırdılar" dedi.
İŞE GİRENE KADAR EYLEME DEVAM
Bir ay sonra tekrar işe alınmalarını beklerken aylar geçmesine rağmen hala işe alınmadıklarına anlatan Ömer Temel, "5 Ocak 2021 tarihinde bizi çağırdılar ve işten çıkarttıklarını söylediler. Pandemi döneminde olduğumuzu işçi çıkartmanın yasak olduğunu söyledik. 'Sizi şimdi çıkartıyoruz 1 ay sonra Park Bahçelerde tekrar işe başlatacağız' dediler. Belediye yetkililiklerine her ay giderek 'bizi işe alacak mısınız?' diyoruz, onlar da 'Sıkıntılar var. Sizi alamıyoruz' şeklinde bizi oyalıyorlar. İşimizi geri istiyoruz. İşe girene kadar oturma eylemimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar.