Belediyeden çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 50 gün çalıştırıldıktan sonra işten çıkartılan 2 işçi Adana Büyükşehir Belediyesi önündeki Heykelli Park içerisinde oturma eylemi başlattı. İşten çıkarmanın yasak olduğu Ocak ayında işten çıkarıldıklarını iddia eden Ömer Temel, "Pandemi döneminde olduğumuzu işçi çıkartmanın yasak olduğunu söyledik. 'Şimdi çıkartıyoruz, 1 ay sonra tekrar işe başlatacağız' dediler. Ama 7 aydır oyalıyorlar" dedi.

7 AYDIR İŞSİZLER

İşçi Ömer Temel ve Diyadin Üçgiz, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2020 yılı Eylül ayında işe alındı. Temel ve Üçgiz, 2021 yılı Ocak ayına kadar toplamda 50 gün taşeron firma üzerinden çalıştırıldı. Pandemi döneminde olunmasına rağmen işlerine son verilen ve 1 ay sonra tekrar iş alınacakları söylenen iki işçi aradan 7 ay geçmesine rağmen işe alınmadı. Sürekli belediye yetkilileriyle görüşüp durumlarını soran iki mağdur, sonuç alamayınca Adana Büyükşehir Belediye Binası önünde önündeki Heykelli Park içerisinde oturma eylemi başlattı.