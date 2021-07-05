Binlerce kişi her gece sahile akın ediyor

Antalya'da gündüzleri 43 dereceye ulaşan sıcaklık, yüzde 80'lere ulaşan nem ile birlikte 52 derece hissediliyor. Gündüz aşırı sıcak ile ısınan beton geceleri sera etkisi yapınca aşarı nem ile birlikte kent adeta açık hava saunasına döndü yüksek nem nedeniyle geceleri bile 40 derece hisseden vatandaşlar, çareyi sahilde sabahlamakta buluyor. Klimaların evleri serinletmede yetersiz kaldığı kentte binlerce kişi; akşam saatlerinde battaniye, yastık ve kahvaltılık malzemelerini yanlarına alarak, 6.5 kilometrelik kumsala akın ediyor. Akşam çay keyfini deniz kenarında yapan vatandaşlar, sahilin serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Açık havada rahat bir uyku çekenler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönüyor.

"NEFES ALMAK BİLE ZOR"

Sıcak havalarda evde durmanın imkansız hale geldiğini belirten Konyaaltı'nın misafirlerinden Gülümser Yıldız , "Aşırı nem ile sıcaklık birleşince hava çamur gibi oluyor. Nefes alıp vermekte güçlük çekiyoruz. Bu havada klima bile işe yaramıyor. Tek çare deniz kenarı. Geceyi burada geçirip sabah yeniden ev ve işlerimize geri dönüyoruz" diye konuştu.

GECEDE GÜNDÜZDE YER BULMAK İMKANSIZ

Konyalatı Sahili'nde bu nedenle gecede gündüzde yer bulmak imkansız. Akşam çadırını, yatağını, çayını ve kahvesini kapan vatandaşlar, soluğu Konyaaltı'nda alıyor. Battaniye ve yorganları üzerine çeken binlerce kişi serin havada sabahlıyor. Sabah gün ağarırken geceden kalanlar evlerine dönerken bu kez gündüzcüler kumsalı dolduruyor. Plajda gecede gündüz de yer bulmak imkansız hale geliyor.