Bursa’da kripto para cinayeti! Beyrut'a kaçmak üzereyken yakalandı

Osmangazi ilçesi Hocahasan mahallesinde turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 Bin dolar zarar ettiğini iddia etti. Ortağı S.S'den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.'yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.