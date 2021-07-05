Bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan çok sayıda vatandaş fiyat analizi için büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Kurbanlık koyun, koç, kuzu, dana fiyatları en çok araştırılan hayvan fiyatları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun kesim yapan yerler için de araştırma yapıyor. İşte canlı hayvan fiyatları ve 2021 kurbanlık hisse fiyatı.

2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Kurbanlık fiyatları bölgeye, ile, ilin kırsal kesimlere yakınlığına göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerde hayvanların ulaşımı, barınması, beslenmesi gibi durumlar göz önüne alındığında kurbanlık fiyatları küçük yerlere göre daha yüksek oluyor. 2021 yılı Kurban Bayramı için büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ila 35 lira aralığında, küçükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı ise 28-33 TL aralığında satışa sunulacak. Küçükbaş hayvanlar bin 800 ila 4 bin 500 lira bandında pazara çıkacak.