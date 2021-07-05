Bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan çok sayıda vatandaş fiyat analizi için büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Kurbanlık koyun, koç, kuzu, dana fiyatları en çok araştırılan hayvan fiyatları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun kesim yapan yerler için de araştırma yapıyor. İşte canlı hayvan fiyatları ve 2021 kurbanlık hisse fiyatı.
2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Kurbanlık fiyatları bölgeye, ile, ilin kırsal kesimlere yakınlığına göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerde hayvanların ulaşımı, barınması, beslenmesi gibi durumlar göz önüne alındığında kurbanlık fiyatları küçük yerlere göre daha yüksek oluyor. 2021 yılı Kurban Bayramı için büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ila 35 lira aralığında, küçükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı ise 28-33 TL aralığında satışa sunulacak. Küçükbaş hayvanlar bin 800 ila 4 bin 500 lira bandında pazara çıkacak.
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NE KADAR?
Küçükbaş hayvanlar 1800-4500 TL aralığında satılacak. Pazarda küçükbaş hayvanlarda belirtilen fiyata kesim dahil oluyor. Marketlerde ise hayvanın kilosuna bağlı olarak artan koç, koyun, kuzu gibi küçükbaş hayvan fiyatları 1500-2000 arası değişiyor. Ayrıca bayramın ilk günü ile diğer günleri arasında kurbanlık fiyatlarında fark gözlemleniyor.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NE KADAR?
Büyükbaş hayvanlar genelde hisseli ve 7 paylı olarak tercih ediliyor. Bu kapsamda kurbanlık büyükbaşta bir hisseye yaklaşık 25 kilo et düşüyor. Vatandaş bu pay için yaklaşık 3 bin TL ücret ödüyor. Pazarda 600 kiloluk büyükbaş hayvan 24 bin TL civarından satışa sunuluyor.
VEKALETLE KURBAN KESİMİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılki vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Erbaş'ın açıklamasına göre yurt içinde vekalet yoluyla kurban kesimi 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendi. Yurt içi ya da yurt dışından Kızılay'a vekalet vererek kurban kesimi gerçekleştirilebiliyor.