CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mobbingine tepki yağdı

Mersin'de, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetimi tarafından, 2 yıldır mobinge ve psikolojik şiddete maruz kalan kadın büro çalışanını Tuba Güneş'in oturduğu sitenin önüne süpürgeli temizliğe verilmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

Mersin'de göreve geldiği günden bu yana işçiye uyguladığı mobbing ve işten çıkarmalarla gündemde olan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın personele yaptığının haksızlık olduğunu paylaşan Mersinliler, "Sürgünler, işten atılmakla, hiç yabancı olmadığımız konular ama bir kadını oturduğu sitenin çevresine süpürgeci olarak sürmek nedir be kardeşim. Ekmeği için insanlar her görevi yapabilir ama herkesin bir gururu, onuru var. Ayıptır ya!" diye tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nda yedi yıldır ofis personeli konumunda çalışan Tuba Güneş' in mobbinge ve sürgünlere maruz kalmasına sessiz kalmayan vatandaşlar," "Zulüm payidar kalmaz, er ya da geç hak yerini bulacaktır. Kendileri daha beter olsunlar. İş ile politikayı karıştırmışlar. Size reva gördükleri duruma düşsünler inşallah. Allah büyüktür" dedi.

Vatandaşlardan tepkiler;

"Size bu insanlık dışı uygulamayı yapanları kınıyorum...Yazık oldu mersinin 5 yılına..."

"Adana'da da aynı durum işçi emekçi dostu görünüp işçiyle uğraşacak kadar aciz bir yönetim"

"Allah büyük Allah'ın Adaleti şaşmaz Allah doğruların yanında Tuba hanım"

"Sizi bütün kalbimle kutluyorum. Zorluklar karşısında hemen pes edenlere de örnek olmasını diliyorum. Size ve sizin gibi mücadele verenlere de Allah'tan yardım etmesini niyaz ediyorum. Yılmak yok mücadeleye devam"

"Bunlarda Allah korkusu yok zaten olsa genel başkanları hiç bir işçiyle uğraşmayacağız, işten çıkarmayacağız demişti, işte her şey ortada işçinin ekmeğiyle kim uğraşıyorsun, Allah'ından bulur inşallah"

"Allah bu zihniyetin şerrinden ülkemizi korusun"

CHP'li başkandan mobbing ve sürgün! Ofisten, mahallesine temizlikçi olarak sürüldü