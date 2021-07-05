Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla devam ederken pek çok grup çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için hazırlığa koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi. Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar, e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında ikinci doz aşısının hemen yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı. Bu durumla karşılaşan pek çok vatandaş Covid-19 geçirenler için Biontech 2. doz aşılar iptal mi, geçirilmiş covid 2 doz ne demek gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte Covid olanlar ikinci doz aşı olacak mı sorusunun yanıtı!

COVID OLANLAR İKİNCİ DOZ AŞI OLACAK MI?

Hastalığı atlatıp ilk doz aşısını olan, ikinci doz için de randevu alan vatandaşların aşı randevuları iptal edildi. Bazı vatandaşlar da 2. doz aşı için hastaneye gittiklerinde "Geçirilmiş Covid" nedeniyle aşı merkezinden geri gönderildi. Zira, Sağlık Bakanlığı hastalığı geçirenlerin aşılanmasına ilişkin yeni bir karar aldı. Bakanlığın aldığı karara göre hastalığı geçirenler bir doz aşı olmuş sayılacak, dolayısıyla ikinci doz aşıları yapılmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.