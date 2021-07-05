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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:59 Son Güncelleme: 5.7.2021 17:00

Dövdüğü adam kurtarılamadı: Yeniden gözaltına alındı!

DHA
Dövdüğü adam kurtarılamadı: Yeniden gözaltına alındı!

Konya'da Bedirhan Aparır'ın (21), babasına küfrettiği iddiasıyla pazar yerinde buluşup, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan akrabası Hüseyin Özcan (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası 'kasten yaralama' suçundan adli kontrolle serbest bırakılan Aparır, Özcan'ın ölümünün ardından 'kasten öldürmek'ten tekrar gözaltına alındı.

Olay, 12 Haziran Cumartesi günü, merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Hüseyin Özcan, Cihanbeyli'de oturan akrabası Süleyman Aparır'ı telefonla arayıp, tartıştı. Aparır da tartışmanın ardından oğlu Bedirhan'ı arayıp, Özcan'ın kendisine küfrettiğini ve hareket ettiğini söyledi. Bunun üzerine Bedirhan Aparır, Hüseyin Özcan'ı mahalledeki semt pazarına davet etti. Aparır, buluştuğu Özcan'a "Sen benim babama nasıl küfredersin ve hakaret edersin?" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki arbedede Aparır, Özcan'ın yüzüne yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere düşüp, başını çarparak, bayılan Özcan, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özcan, 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

BU KEZ 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN GÖZALTINDA

Olayın ardından 'kasten yaralama' suçundan gözaltına alınıp, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Bedirhan Aparır, Hüseyin Özcan'ın ölümü üzerine bugün 'kasten öldürme' suçundan yeniden gözaltına alındı. Aparır, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Dövdüğü adam kurtarılamadı: Yeniden gözaltına alındı!
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