Düğün davetiyesini dağıtırken öldü

Antalya
'da, inşaat teknikerliği yapan Yusuf İlker Uğuz (25), 23 Temmuz'daki düğünü için önceki akşam çocukluk arkadaşı Mehmet Koç
'un kullandığı elektrikli bisikletle düğün davetiyesi dağıtmaya çıktı. Gece saat 01.30 sularında Muratpaşa
'daki Kardeş Kentler Caddesinde bulunan Işık Sokak kavşağına geldiklerinde, Seher O.'nun kullandığı otomobil, 2 arkadaşın elektrikli bisikletine çarptı. Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Koç'un 30 metre sürüklediği kazada, iki arkadaş da yaşamını yitirdi. Çarpan sürücü olay yerinden kaçarken, kazayı duyunca olay yerine koşan iki arkadaşın yakınları sinir krizleri geçirdi. Muratpaşa'daki evinde yakalanan Seher O.'nun, 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Seher O. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, iki arkadaşın cenazeleri toprağa verilmek üzere Karaman
'ın Sarıveliler
ilçesine gönderildi.