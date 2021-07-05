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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:10

Fatih'te uyuşturucu operasyonu

AA
Fatih'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'te hareketli saatler yaşandı. Bir eve düzenlenen operasyonda; 11 kilogram eroin ele geçirilirken yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapan firmada çalışan bir kişinin, uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmanın ardından yabancı uyruklu T.S'nin, kargo şirketi aracılığıyla yurda uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

Şüpheli T.S'nin evine düzenlenen operasyonda 11 kilogram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Fatih'te uyuşturucu operasyonu
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