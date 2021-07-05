Fethiye'deki tekne faciasında yeni gelişme: Cesedi amcası aldı...



FRANSA'DAN TATİLE GELDİLER



Fransa'dan tatil için Muğla'ya geldikleri öğrenilen ve olayda yaralanan Narin Yılmaz ile çocukları Ravza Yılmaz (4) ve Yunus Emre Yılmaz (2) Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Özel hastaneden Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Emre Yılmaz, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ravza Yılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anneyle kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen kaptan Ramazan Zor, yurt dışına çıkış yasağı koyulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.