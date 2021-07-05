Gaziosmanpaşa’da kuran kursunda korkutan yangın

Yangın, 01.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100 Sokak üzerinde bulunan bir erkek kuran kursunda meydana geldi. Gece 01.15 sıralarında 5 katlı kuran kursunun 3'üncü katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.





İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Kursa kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangında kuran kursunda hasar meydana geldi.







Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.