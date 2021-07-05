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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:51

Genç Adımlar, Çanakkale ruhunu yaşadı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Genç Adımlar, Çanakkale ruhunu yaşadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye’nin değişik illerinden gelen öğrencilere “Çanakkale ruhunu ”gençlere aşılamak adına gezi düzenlendi.

"Genç Adımlar Kampa "projesi kapsamında Bingöl ilinden 23 öğrenciye gezi düzenlendi. Düzenlenen projede maddi durumu gezi yapamaya elverişli olmayan ve ilk kez geziye katılan 23 Öğrencinin katılımı ile gerçekleşen profesyonel rehberler tarafından öğrencilere Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgiler verildi.

Bingöl Tem Şube bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Çanakkale'ye götürülen 23 öğrenci, Çanakkale Eceabat'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kampta konaklama yapmış, rehber eşliğinde Gelibolu Çanakkale Şehitliği, Truva ve Asos Antik kentlerini ziyaret etti.

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Genç Adımlar, Çanakkale ruhunu yaşadı
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