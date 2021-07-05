Genç Adımlar, Çanakkale ruhunu yaşadı

"Genç Adımlar Kampa "projesi kapsamında Bingöl ilinden 23 öğrenciye gezi düzenlendi. Düzenlenen projede maddi durumu gezi yapamaya elverişli olmayan ve ilk kez geziye katılan 23 Öğrencinin katılımı ile gerçekleşen profesyonel rehberler tarafından öğrencilere Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgiler verildi.

Bingöl Tem Şube bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Çanakkale'ye götürülen 23 öğrenci, Çanakkale Eceabat'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kampta konaklama yapmış, rehber eşliğinde Gelibolu Çanakkale Şehitliği, Truva ve Asos Antik kentlerini ziyaret etti.