Hamamcı kadını tehdit eden 1 kadın 2 kişiye 6'şar yıl hapis cezası

Alanya 2'nici Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İsmet B.(39) ve sanık Pınar S,(41) katılmazken avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Derya D. (35) ve avukatı hazır bulundu.



21 Nisan 2021 tarihli mütalaada: Pınar S., Derya D.'nin ortak arkadaşlarında kalan oğluna ait kimliği vermek için işlettiği hamama . İsmet B. ile birlikte işyerine gelen Pınar S., bir süre sonra Derya D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Derya D.'ye tokat atan Pınar S.,

"Bu kimliğin bedeli 5 bin TL. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ödemezsen sana bu Alanya'da ekmek yedirmeyeceğim. Bu dükkanı da senin başına yıkarım. Bu Alanya'da senin Azrailin benim" şeklinde tehdit içeren sözler söyleyerek para istedi. İsmet B. de "Ben hiç bir kadına el kaldırmadım ama senin ağzını yüzünü kırarım. Bu parayı ödeyeceksin, olan olmayana verecek" tehdit etti ve Pınar S.'nin elindeki sigarayı Derya D.'nin bacağına bastırarak söndürdü.

Olay güvenlik kamera görüntüleri tespit edildi. Yargılama sonucunda İsmet B. ve Pınar S.'ye Derya D.'ye yönelik nitelikli yağma suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verilirken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle cezadan indirim yapılarak iki sanığa 6'şar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

3 Mart 2020 Tarihinde Alanya İlçesi'nde işlettiği hamama gelen arkadaşı Pınar S, işletme sahibi Derya D.,önce tehdit ve hakaret ettikten sonra arkadaşı olan Pınar S, ise önce tokat attı, bacağında sigara söndürdü. Pınar daha sonra elindeki kimliği göstererek '' Bu kimliğin bedeli 5 Bin TL.bunun bedelini ödeyeceksin, ödemezsen sana bu Alanya'da ekmek yedirmeyeceğim bu dükkanı da senin başına yıkarım,seni bu Alanya'da sinkaflı söz söylerken, senin azrailin benim'' şeklinde tehdit içe sözler söyleyerek işletme sahibi Derya'dan para istedi. sanık Pınar'la hamama gelen diğer sanık İsmet'nde mağdur kadın Derya'ya ' ben hiç bir kadına el kaldırmadım ama senin ağzını yüzünü kırarım, bu parayı ödeyeceksin, olan olmayana verecek' diyerek Derya'yı tehdit etti. hamam işleten 35 yaşındaki kadın Derya D, Emniyet Müdürlüğüne giderek iki şüpheliden şikayetçi oldu. polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. işyerinde ise yaşanan olayla güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli Pınar S. ve İsmet B. ifadelerinin ardından serbest kaldı.