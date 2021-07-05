HDP’li insan kaçakçısına ceza yağdı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl kaçak göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla getirilmelerini sağladıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenen biri HDP'li Hikmet Üvenç'in olduğu 8 şüphelinin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Minibüse kapasitesinin üzerinde yolcu bindirerek 2 kişinin havasızlıktan ölmelerine neden oldukları, tedbirsiz davrandıkları iddia edilen sanıkların, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak" ve "taksirle ölüme neden olmak" suçlarından 897'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Jandarma ekiplerince 4 Ekim 2020'de Köşebaşı Mahallesi'nde durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Pakistan, Afganistan ve Irak uyruklu 73 göçmenin yakalandığı belirtilen iddianamede, minibüsün içinde havasızlıktan dolayı 2 Pakistan uyruklunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

2 GÖÇMEN HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞTÜ

Üç şüphelinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüse gözcülük yaptığı ifade edilen iddianamede, hayatını kaybeden 2 kaçak göçmenle ilgili İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, minibüste ölen 2 kaçak göçmenin "havasız kalma sonucu" yaşamını yitirdiğinin kesin olarak saptandığı aktarıldı.

ŞÜPHELİLERİ, SIĞINMACILAR TEŞHİS ETTİ

Afganistan uyruklu bir kaçak göçmenin şüphelilerden ikisini teşhis ettiğine kaydedilen iddianamede, İl Jandarma Komutanlığının HTS raporuna göre şüphelilerin olay gecesi iştirak içinde hareket ettikleri bildirildi.

Kaçak göçmenlerin taşındığı aracı kullanan şüpheli Sadık Budak ile araca gözcülük yapan Ayhan Hastunç, Çetin Özbay, Hikmet Üvenç'in aynı gün yakalandığı ifade edilen iddianamede, diğer şüpheliler Nihat Özbay, Sedat Özbay, Yıldırım Karadeniz ve Zülfükar Karadeniz'nin de göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak ettiği, yol güvenliğini sağladıkları bilgisine yer verildi.

ONUR KIRICI MUAMELEYE MARUZ KALMIŞLAR

HTS kayıtlarından da şüphelilerin olay günü birbirleriyle iletişim halinde olduğuna işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tüm dosya kapsamında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde birden fazla kişi ile göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri, araçta yakalanan göçmen sayısı dikkate alındığında, mağdurların onur kırıcı muameleye maruz bırakıldıkları, ayrıca meydana gelen ölüm ve yaralanma nedeniyle mağdurların hayatları bakımından tehlikenin mevcut olduğu belirlenmiştir. Şüphelilerin, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak yolcu taşıma kapasitesinin çok üstünde, araca 73 kişiyi bindirmeleri, aracın kapasitesi ve bindirilecek yolcu sayısı hakkında bilgilerinin bulunması, netice olarak 2 göçmenin hayatını kaybettiği olayda ölüm ve yaralanmanın olabileceğini öngörmelerine rağmen tedbirsiz davrandıkları tespit edilmiştir."