Hırsızlık suçlamasında kanlı son: 2 ölü, 1 yaralı

Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Seyit Ömer Mahallesi Hacı Yusuf Sokak'ta yer alan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında 28 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu 4 arkadaş arasında "hırsızlık" tartışması çıktı.

Uzun zamandır biriktirdiği parasının çalındığını iddia eden şüpheli, evdeki 3 arkadaşı ile sözlü tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Parasının çalındığını ileri süren şüpheli eline aldığı bıçakla beraber yaşadığı 3 ev arkadaşını ağır şekilde yaraladı.

Bu esnada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yardım istemek için sokağa çıkmak isteyen 2 kişi ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçaklı saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaşırken durumu fark eden mahalle sakinleri ise polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bir yaralı da doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.