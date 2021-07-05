Husumet besleyen akrabası tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi Kırkgeçit Mahallesinde aralarında uzun süredir husumet bulunan Zeynel Özmüş ve S.Ö, yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.Ö, üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak Zeynel Özmüş'e kurşun yağdırdı.

Zeynel Özmüş, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralı Zeynel Özmüş, ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özmüş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı S.Ö ise jandarmaya suç aleti tabanca ile birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Zeynel Özümüş