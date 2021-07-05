İş adamını vurup gasp edenler yakalandı

İSTANBUL
Gaziosmanpaşa'da 4 Haziran'da bankadan para çeken tekstilci iş adamı Bülent Turan
'ı aracından indiği sırada önünü kesip bacağından vurduktan sonra içerisinde 522 bin lira, 10 bin 200 dolar
ve 200 bin lira değerinde çek bulunan çantasını alan maskeli 3 gaspçı yakalandı. Polis, 2 suç kaydı olan Serhat K., Barış Y.(20) ve 12 suç kaydı olan Okay C'yi(20) gözaltına aldı. Emniyet'te sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Turan'ı yaralayıp kaçtıkları anların görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.