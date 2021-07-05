Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş adamını vurup gasp edenler yakalandı
Giriş Tarihi: 5.7.2021

İş adamını vurup gasp edenler yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş adamını vurup gasp edenler yakalandı
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 4 Haziran'da bankadan para çeken tekstilci iş adamı Bülent Turan'ı aracından indiği sırada önünü kesip bacağından vurduktan sonra içerisinde 522 bin lira, 10 bin 200 dolar ve 200 bin lira değerinde çek bulunan çantasını alan maskeli 3 gaspçı yakalandı. Polis, 2 suç kaydı olan Serhat K., Barış Y.(20) ve 12 suç kaydı olan Okay C'yi(20) gözaltına aldı. Emniyet'te sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Turan'ı yaralayıp kaçtıkları anların görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İş adamını vurup gasp edenler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA