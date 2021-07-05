İstanbul’da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Aniden bastıran sağnak yağış sonrası özellikle Maslak'ta yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tespitlerine ve ölçümlerine göre İstanbul'da Salı, Çarşamba ve Perşembe günü yağışların etkili olacağı hava sıcaklığının ise 29 ile 26 derece arasında seyredeceği kaydedildi. Yetkililer ani yağan sağnak yağmur nedeniyle su baskınları ve taşkınlarına dikkat etmeleri istendi.