Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
Giriş Tarihi: 6.7.2021 03:48

İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

AA
İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziler Caddesi'nde M.A (34) idaresindeki motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen İ.H.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) yola savuruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA