İzmir'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziler Caddesi'nde M.A (34) idaresindeki motosiklet ile U dönüşü yapmak isteyen İ.H.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki polis memuru U.G. (38) yola savuruldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.