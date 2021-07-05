Kahreden detay ortaya çıktı: O karar hayatlarına mal oldu!

Kazada hayatını kaybeden Zeliha Çatan ve Ayşegül Çatan Doğan ile yakınlarının Ankara'dan tatil için memleketleri Rize'ye gelmek üzere uçak bileti aldığı ancak son anda yola çıkan akrabaları Yusuf Kiraz'ın otomobiline binmeye karar verdikleri ortaya çıktı.