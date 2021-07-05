Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı!

Kocaeli Valiliği tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Kocaeli genelinde Salı günü sabah 04.00 suları ile 24.00 saatleri arasında şiddetli ve kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİLİ OLABİLİR



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "06 Temmuz 2021 Salı günü 04.00'den aynı gün 23.59'a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilmiştir. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olabileceği tahmin ediliyor. Etkili yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.