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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:04

Konya'daki kazada yürek yakan detay: Nikah günü ölmüş!

DHA
Konya'daki kazada yürek yakan detay: Nikah günü ölmüş!

Konya'da grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan (22) trafik kazasında hayatını kaybetti. Talihsiz gencin, aynı gün nikahının olduğu öğrenildi…

Kaza, pazar günü saat 02.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesi Lalebahçe Caddesi'nde meydana geldi. Grafiti sanatçısı Hasan Çağlayan, kullandığı 42 SZ 319 plakalı otomobille babası Ekrem Çağlayan'ı işe bırakıp, eve dönerken virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç, hurdaya döndü. Araçta sıkışan Çağlayan da ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikahının olduğu öğrenildi.

Çağlayan'dan geri yaklaşık 1 hafta boyunca kendisini ve nişanlısını resmettiği tablo kaldı.

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Konya'daki kazada yürek yakan detay: Nikah günü ölmüş!
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