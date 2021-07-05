Konya'daki kazada yürek yakan detay: Nikah günü ölmüş!

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Lalebahçe Mezarlığı'nda dün toprağa verilen Hasan Çağlayan'ın 1 yıldır nişanlı ve aynı gün nikahının olduğu öğrenildi.