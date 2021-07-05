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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Kovid-19 geçirenlere tek doz aşı kararı

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Kovid-19 geçirenlere tek doz aşı kararı

Bilim Kurulu kararı ile Kovid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak. Sağlık Bakanlığı’nca, ikinci doz için randevu alanlara randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS mesajı gönderildi

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan aşılama kampanyası hızla sürüyor. Bu kapsamda, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacağı açıklandı.

İKİNCİ DOZ İPTAL MESAJI
Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi. SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.

'TEK DOZ YETERLİ'
-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: "Kovid-19 geçirenler için tek doz aşı yeterli. Özellikle tek doz için Mrna aşısı olan BioNTech'i uyguladığımızda virüse karşı yüksek antikor seviyesine sahip oluyoruz. Hastalığı atlatan kişilerde antikor seviyesi zamanla azalsa bile hafıza hücreleri devreye giriyor. Hafıza hücrelerimizden dolayı tek doz olduğumuzda yüksek düzeyde antikor üretiliyor. Yani bu konuda endişeye gerek yok."
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: "Hastalığı geçirenlere 2 doz aşı yapılması gerekli değil. Hastalığı geçirmek bağışıklık sistemi üzerinde son derece kapsamlı hem hücresel hem de antikor bağışıklık hafızalarını oluşturuyor. Bu nedenle hastalığı geçirmek bağışıklık sistemi için 1.doz aşıyı olmak yerine geçiyor. Tek doz aşı yapılması bile çok güçlü bir bağışıklık oluşması için yeterli oluyor."

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Kovid-19 geçirenlere tek doz aşı kararı
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