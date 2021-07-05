Kovid-19 geçirenlere tek doz aşı kararı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı
'nca başlatılan aşılama kampanyası hızla sürüyor. Bu kapsamda, Koronavirüs Bilim Kurulu
'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech
aşısı yapılacağı açıklandı.
İKİNCİ DOZ İPTAL MESAJI
Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi. SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu
kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca
başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.
'TEK DOZ YETERLİ'
-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz:
"Kovid-19 geçirenler için tek
doz aşı yeterli. Özellikle tek doz için Mrna aşısı
olan BioNTech'i uyguladığımızda virüse karşı yüksek
antikor seviyesine sahip oluyoruz. Hastalığı atlatan
kişilerde antikor seviyesi zamanla azalsa bile hafıza
hücreleri devreye giriyor. Hafıza hücrelerimizden dolayı
tek doz olduğumuzda yüksek düzeyde antikor üretiliyor.
Yani bu konuda endişeye gerek yok."
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık:
"Hastalığı geçirenlere 2 doz aşı
yapılması gerekli değil. Hastalığı geçirmek
bağışıklık sistemi üzerinde son derece kapsamlı
hem hücresel hem de antikor bağışıklık
hafızalarını oluşturuyor. Bu nedenle
hastalığı geçirmek bağışıklık sistemi
için 1.doz aşıyı olmak yerine
geçiyor. Tek doz aşı yapılması
bile çok güçlü bir bağışıklık
oluşması için yeterli oluyor."