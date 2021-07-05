Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olmuştu! Botoksla gelen ölümde sanıklar ifade değiştirdi

Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kübra Boyraz'ın 9 Temmuz 2020'de kendisini Melih diye tanıştıran şüpheli Ömer Elmalı'dan randevu aldığı, uzmanlık eğitimi ve sertifikası bulunmayan pratisyen hekim Öner Özsoyeri. tarafından kalça dolgusu yapıldığı anlatıldı. 19 Eylül'de yeniden Ömer Elmalı'dan randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17.54'te geldiği işyerinden saat 20.20'de bu kez yarı baygın şekilde çıktığı, burada bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirilerek işyerinde çalışan Kadriye A.'nın kolunda evine getirilerek babasına teslim edildiği anlatıldı. Kızının fenalaştığını gören baba Ekrem Solmazgül tarafından önce bir devlet hastanesine oradan da özel bir hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz'ın, ertesi gün 20 Eylül 2020'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheliler Erdal Doğruya ve Öner Özsoyeri'nin tıbben uygun olmayan dolgu maddesini hatalı şekilde Kübra Boyraz'a enjekte etmek suretiyle bilinçli taksir niteliğindeki eylemleri sonucu ölüme sebebiyet verdikleri belirtildi. Şüpheliler doktor Öner Özsoyer ve Erdal Doğru'nun "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet" suçlarından toplam 5 yıldan 12 yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheli Erdal Doğru'nun ayrıca doktor olmadığı halde hasta tedavi etmesinden dolayı da 1219 sayılı madde uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Ömer Elmalı ve Bülent B.'nin ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna'na muhalefet" suçudan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca, iddianamede pratisyen hekim Öner Özsoyeri Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporuna göre 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle şikayet edildiği bilgisine de yer verildi.
İŞLEMİ MELİH YAPTI!
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı.
Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül'ün babasının avukatı, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir. Bu olay, olası kastla adam öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
Duruşmada söz alan sanık Erdal Doğruya "Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih yapmıştır. Ben içeriye girdiğimde Melih işlemi tamamlamıştı. Ömer benim arkadaşım olduğu için onu korudum" diye ifade etti.
KİMİN YAPTIĞINI GÖRMEDİM
Diğer sanık Öner Özsoyeri ise, " Erdal ve Ömer arkadaştır. Bu nedenle Erdal Ömer'i korumuştur. Benim hekim olmamdan kaynaklı ceza almayacağımı düşünmüşlerdir. Tanık Kadriye'ye para teklif etmişlerdir. İşlemi esasen Melih yapmıştır. Suçsuzum" dedi.
Alınan beyanların ardından tekrar söz verilen sanık Öner Özsoyeri,"Ben kimin yaptığını görmedim, kimin dolgu verdiğini görmedim. Sadece Erdal'ın elinde enjektör gördüm" diye konuştu.
Mahkeme, sanıklar hakkında kusurluluk durumlarını içerir raporun düzenlenerek dosyaya gönderilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi. Katılan vekilinin görevsizlik hususundaki talebinin bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.