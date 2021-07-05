Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olmuştu! Botoksla gelen ölümde sanıklar ifade değiştirdi

İŞLEMİ MELİH YAPTI!

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve taraf avukatları katıldı.

Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül'ün babasının avukatı, "Maktulün tedavisi doktor olmayan Erdal tarafından yapılmış ve doktor Öner buna müsaade göstermiştir. Bu olay, olası kastla adam öldürme suçuna girdiğinden görevsizlik kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

Duruşmada söz alan sanık Erdal Doğruya "Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih yapmıştır. Ben içeriye girdiğimde Melih işlemi tamamlamıştı. Ömer benim arkadaşım olduğu için onu korudum" diye ifade etti.

KİMİN YAPTIĞINI GÖRMEDİM

Diğer sanık Öner Özsoyeri ise, " Erdal ve Ömer arkadaştır. Bu nedenle Erdal Ömer'i korumuştur. Benim hekim olmamdan kaynaklı ceza almayacağımı düşünmüşlerdir. Tanık Kadriye'ye para teklif etmişlerdir. İşlemi esasen Melih yapmıştır. Suçsuzum" dedi.

Alınan beyanların ardından tekrar söz verilen sanık Öner Özsoyeri,"Ben kimin yaptığını görmedim, kimin dolgu verdiğini görmedim. Sadece Erdal'ın elinde enjektör gördüm" diye konuştu.



Mahkeme, sanıklar hakkında kusurluluk durumlarını içerir raporun düzenlenerek dosyaya gönderilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar verdi. Katılan vekilinin görevsizlik hususundaki talebinin bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.