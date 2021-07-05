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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:10 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:10

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

Mübarek Kurban Bayramı’nın gelmesine kısa bir süre kala, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı heyecanı normalleşme süreci ile birlikte katlandı. Hem kurban kesme ibadeti, hem de bayram tatili planları yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, kurban bayramı tatili kaç gün gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Mübarek Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bayram tarihleri hem tatilcilerin hem de kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında kutlanacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

AREFE VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili merak edilenler şu şekilde;

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. Günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

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Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?
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