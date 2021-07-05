Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ayrıca uzun süredir dünyayı esir alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.