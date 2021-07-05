Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'nin gözü kulağı bu sorunun cevabına kilitlendi. Geçtiğimiz sene içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, bayramlarda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı tarihleri yaklaşırken bayramda yasak var mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, Türkiye'de yeni normalleşme süreci 1 Temmuz itibarı ile başladı. Durum böyle olunca, Kurban Bayramında yasak olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Bayramda yasak var mı konusu, bugünkü Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. İşte, son gelişmeler...
Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar ile Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.
Ayrıca uzun süredir dünyayı esir alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda 1 Temmuz itibarı ile sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tamamen kaldırılacağını duyurmuştu.