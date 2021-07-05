Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı! Bin kiloluk ‘Tosun Paşa’ pazarın gözdesi oldu

Bir başka satıcı Yakup Gürbüz ise "Akoğlan" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki büyükbaşı 35 bin liradan satışa sundu. 95 çadırın kurulduğu alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem gösterilecek. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı satış alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtılacak ve HES kodu sorgulanacak. Vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tuvalet, kafeterya ve dini vecibelerini yerine getirmek için mescidin de kurulduğu alanda, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda müdahale edilmesi için karantina çadırı da bulunuyor.

"KURBANLIKLARIN TALİPLERİNİ BEKLİYORUZ"

Hayvanlar hakkında bilgi veren besici Nail Erkmen, "İki gündür yoldaydık, hayvanları indirdik. Allah nasip ederse taliplerini bekliyoruz. 60 küsur tane hayvanımız var en küçüğünden en büyüğüne kadar 15 bin ile 30 bin lira arasında bir rakam gözlüyoruz. 450 kilogramdan başlıyor, bir tona kadar çıkıyor" dedi.