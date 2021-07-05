Kurbanlıklar hayvan pazarında satışa çıktı! Bin kiloluk ‘Tosun Paşa’ pazarın gözdesi oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bahçelievler Çobançeşme mevkisinde 20 dönümlük araziye kurulan kurbanlık satış alanında hazırlıklar tamamlandı. Bin 200 büyükbaş, 500 küçükbaş kurbanlık kapasitesine sahip alana satıcılar, hayvanlarını getirmeye başladı. Kurulan kurban satış alanına ilk gün 200'ü aşkın hayvan giriş yaptı. 15 tane çadırın kurulduğu alanda çevre düzenlemeleri devam ederken kurbanlıklar da korona virüs önlemleri doğrultusunda pazar yerine alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinden getirdiği 90 büyükbaşı Kurban Bayramı'nda satmayı hedefleyen Mümtaz Kucur, bin kilogram gelen "tosun Paşa" 33 bin TL'den satışa sunuldu. Karadeniz bölgesinden gelen kurbanlıkların bulunduğu Kurban pazarında başlayan satışlarda kurbanlıkların kilolarına göre fiyatlarının 15 ile 35 bin lira arasında değiştiği kaydedildi.
Bir başka satıcı Yakup Gürbüz ise "Akoğlan" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki büyükbaşı 35 bin liradan satışa sundu. 95 çadırın kurulduğu alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem gösterilecek. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı satış alanının girişinde vatandaşlara maske dağıtılacak ve HES kodu sorgulanacak. Vatandaşların ihtiyacını karşılamak için tuvalet, kafeterya ve dini vecibelerini yerine getirmek için mescidin de kurulduğu alanda, kurbanlıklarda olası bir hastalık durumu söz konusu olduğunda müdahale edilmesi için karantina çadırı da bulunuyor.
"KURBANLIKLARIN TALİPLERİNİ BEKLİYORUZ"
Hayvanlar hakkında bilgi veren besici Nail Erkmen, "İki gündür yoldaydık, hayvanları indirdik. Allah nasip ederse taliplerini bekliyoruz. 60 küsur tane hayvanımız var en küçüğünden en büyüğüne kadar 15 bin ile 30 bin lira arasında bir rakam gözlüyoruz. 450 kilogramdan başlıyor, bir tona kadar çıkıyor" dedi.
"HAYVANA DOKUNARAK, HAYVANI SEVEREK ALSINLAR"
Hayvan pazarından hayvan alınması gerektiğini söyleyen Mümtaz Kucur, "Hayvanlarımızı pazara getirdik. 400 kilogramla canlı ağırlık, bin kilogram arası değişiyor. Canlı hali fiyatıyla da satıyoruz. Ayakta bu şekilde de satıyoruz. Buradan tavsiyem, büyük marketlerden yani bu şekilde kurbanlık kilosuyla almasınlar. Gelsin burada hayvan pazarında kurbanına dokunsun, hissetsin, sevsin o şekilde alsın" diye konuştu.