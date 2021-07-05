Lütfen aşınızı yaptırın

Erzurum Şehir Hastanesi
'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı öğretim üyesi Dr. İbrahim Hakkı
Tör, 28 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası Tör, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Öleceğini düşünere vasiyetini bile yazan Tör, bir hafta yoğun bakımda kaldı. Ardından koronavirüsü atlatıp sağlığına kavuştu. Geçirdiği zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tör, "O süreçte eşime her şeye hazırlıklı olmasını söyledim. İnsan çöküyor. Normal şekilde almanız gereken havadan mahrum kalıyorsunuz. Bu süreci çok iyi bilen yoğun bakımda çalışan bir doktor olarak sürecin nasıl sonlanacağını bile bile o yolda gidiyorsunuz. Zor bir süreçti. Hastalıktan sonra hemen iki doz aşımı yaptırdım. Sağlıkçı arkadaşlarımdan aşı olup da pozitif olanlara rastladık ama kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen hafif atlattılar. Yoğun bakımda tedavi olana rastlamadım. Çevremdeki herkesi aşı olmaları konusunda uyarıyorum" diye konuştu.