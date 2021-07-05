Oğlunun kimliği için anneyi tehdit ettiler, bacağında sigara söndürdüler: 6'şar yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 Mart 2020 tarihinde Derya D. adlı kadının oğluna ait kimlik, bir arkadaşında kaldı. Kimliği bir şekilde eline geçiren Pınar S. ve İsmet B. adlı kişiler Derya D'nin işlettiği hamama gelerek kimliği vermek için Derya D'den 5 bin Türk lirası para istedi. Bu talep karşısında neye uğradığını şaşıran Derya D. ve şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Derya D'ye yönelik sinkaflı sözler sarf eden ikiliden Pınar S, Derya D'ye tokat atarken İsmet B. ise Derya D'nin bacağında sigara söndürdü.

Olayın ardından Derya D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı.

"AZRAİL'İN BENİM"

Derya D'ye tokat atan Pınar S'nin, "Bu kimliğin bedeli 5 bin lira. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ödemezsen sana bu Alanya'da ekmek yedirmeyeceğim. Bu dükkânı da senin başına yıkarım. Bu Alanya'da senin Azrail'in benim." derken İsmet B'nin de "Ben hiç bir kadına el kaldırmadım ama senin ağzını yüzünü kırarım. Bu parayı ödeyeceksin, olan olmayana verecek" şeklindeki ifadeleri dava dosyasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği davada İsmet B. ve Pınar S'ye nitelikli yağma suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verilirken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması sebebiyle cezadan indirim yapılarak 6'şar yıl hapis cezası verildi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı.