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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:41 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:58

Pazarda kadınların saç saça baş başa kavgası

DHA
Pazarda kadınların saç saça baş başa kavgası

Beyoğlu'nda semt pazarında kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Pazarcılar kavgayı güçlükle ayırırken kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolapdere'de semt pazarında dün öğlen saatlerinde iki kadın pazarın ortasında kavga etmeye başladı. Yaşananları gören yakınları da dahil olunca kavga da büyüdü. Pazarcılar kadınları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Saç saça baş başa kavga eden kadınlar pazarcıların da tezgahlarına zarar verdi. Kavga bir süre sonra araya girenler sayesinde sonlandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kavgayı görüp ayrılmaya çalışan Murat Çeçen, "Birden ortalık karıştı.Biz de bilemedik ne olduğunu. Neden kavga ettiklerini bilmiyoruz. Birden birbirlerine girdiler.



Tezgahın üstüne çıkıp, meyvelerin üstüne bastılar. İnsanlar araya girdi zar zor yatıştırdık. Daha sonra taraflar buradan uzaklaştılar" dedi.

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Pazarda kadınların saç saça baş başa kavgası
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