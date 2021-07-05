Sahil ve ormanlara akın ettiler

İstanbullu, kısıtlamaların kaldırılmasıyla aylar sonra pazar gününü dışarıda geçirdi. Uzun aradan sonra kısıtlamasız hafta sonu tatili yapma fırsatı bulan vatandaşlar, sahillere ve ormanlara akın etti. Kimi vatandaş sıcak havada kendini denize bıraktı, kimisi ise sevdikleriyle piknik yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla son erdi. İstanbullu uzun aranın ardından kısıtlamasız pazar gününe merhaba dedi. Pazar tatilini evde geçirmek istemeyen milyonlarca İstanbullu megakentin sahillerine akın etti. Kimi vatandaş sıcak havadan bunalıp soluğu denizde aldı, kimi vatandaş ise ailesi ve sevdikleriyle yeşil alanlarda pazar kahvaltısı yaptı. Oltasını kapan denize balık avına çıktı, ızgarasını alan Belgrad Ormanı
'na mangala gitti. Milyonların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan bir diğeri ise Adalar
oldu. Büyükada
ve Heybeliada
'ya gitmek isteyen vatandaşlar iskelede yoğunluk oluştursa da kısıtlamasız geçen pazar tatili insanların yüzünü güldürdü.