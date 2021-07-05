Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Haftada iki gün olmak üzere düzenlenen oyun, noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve canlı yayında kazandıran numaralar belli oluyor. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 4 Temmuz Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Şans Topu sonuçları ile kazandıran numaralar!
4 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Haftanın son Şans Topu çekilişi 4 Temmuz yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Haftanın son Şans Topu çekilişi 4 Temmuz yani bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Sonuçlara göre, 5+1 bilen 1 talihli 376.779,70 TL'nin sahibi oldu.
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.