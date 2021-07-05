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Giriş Tarihi: 5.7.2021 15:44

Şırnak’ta bin 349 ectasy hap ele geçirildi

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta bin 349 ectasy hap ele geçirildi

Şırnak'ta, polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 349 ectasy hap ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, bin 349 ectasy, 277 Captagon, 54,9 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 6bin 999 paket kaçak sigara, 377 paket elektronik sigara tütünü, 40 kaçak cep telefonu ve 38 şişe kaçak içki ele ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 40'ı kaçakçılık, 10'u asayiş suçlarından olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak’ta bin 349 ectasy hap ele geçirildi
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