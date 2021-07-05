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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:44

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Son dakika: Koronavirüsle mücadelede aşılama süreci, Kurban bayramı tatili, iç ve dış siyaset gündemleri olmak üzere birçok konunun görüşüleceği kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

İşte masadaki konular ve kabine toplantısında karar alınması muhtemel başlıklar...

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor.

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında

SON DAKİKA BAŞLIKLAR HALİNDE KABİNE GÜNDEMİ:

Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
  • Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? (15 Temmuz ile birleştirilmesi değerlendirilecek mi??
Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
  • Koronavirüste aşılama süreci, yeni kriterler, 3. dozun uygulanması
Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
  • Terörle mücadele
  • KKTC ziyareti öncesi son durum
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Son dakika | Kritik kararlar ve bayram tatili için gözler kabine toplantısında
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