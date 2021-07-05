Son dakika: Tekirdağ'daki sahte içki faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi!

Son dakika:Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi.