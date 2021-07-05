Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Süper Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye ile kazandıran numaralar canlı yayında belli oldu. Bilet sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler ise bu yöndeki araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın üç günü düzenlenen canlı yayın sonrası sonuçlar hemen açıklanacak. Buna göre; Milli Piyango Online ile 4 Temmuz Pazar Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları!
4 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Millipiyangoonline'da yer alan çekiliş, haftanın üç günü gerçekleştiriliyor ve her çekilişte kazandırmaya devam ediyor. Pazar akşamı yapılacak Süper Loto çekiliş saat 21:30'da düzenlenecek. Sonuçlar ise hemen ardından açıklanacak.
Süper Loto'da büyük ikramiye 43 milyon 662 bin 75 TL. 4 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-22-36-54-60- oldu.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.