4 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Millipiyangoonline'da yer alan çekiliş, haftanın üç günü gerçekleştiriliyor ve her çekilişte kazandırmaya devam ediyor. Pazar akşamı yapılacak Süper Loto çekiliş saat 21:30'da düzenlenecek. Sonuçlar ise hemen ardından açıklanacak.

Süper Loto'da büyük ikramiye 43 milyon 662 bin 75 TL. 4 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-14-22-36-54-60- oldu.

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