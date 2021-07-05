Taşlı sopalı kavga hastanede bitti: 5 yaralı

İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtinde önceki gün saat 20.30 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavga etti.

Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı. Kavgayı gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı. Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.