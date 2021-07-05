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Giriş Tarihi: 5.7.2021 12:25

Taşlı sopalı kavga hastanede bitti: 5 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Taşlı sopalı kavga hastanede bitti: 5 yaralı

İzmir'de husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtinde önceki gün saat 20.30 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, bıçak ve sopalarla kavga etti.

Olayda 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi ise sopayla ve darp neticesinde yaralandı. Kavgayı gören çevre sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavgada bıçaklanma sonucu ağır yaralanan Orhan A. ve hafif yaralanan Şükrü A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sopa ve darp neticesinde yaralanan Sedat Y., Gülsüm Y. ve Vedat Y. çevre hastanelere kaldırıldı. Polis iki ailenin kavgasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan, hastanede tedaviye alınan Orhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Taşlı sopalı kavga hastanede bitti: 5 yaralı
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